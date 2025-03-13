Гости из Ленинского округа посетили парк усадьбы Кривякино в Воскресенске

Увлекательные экскурсии «Жемчужина Воскресенска» проводит для участников проекта «Активное долголетие» культурный центр «Усадьба Кривякино». В этот раз познакомиться с достопримечательностями Воскресенска приехали долголеты из Ленинского округа.

Участники экскурсии узнали множество интересных фактов о прошлом парка, знаменитых владельцах усадьбы, важности этого места в культурной истории региона и о том, как оно менялось со временем. Тихая прогулка по весеннему парку, красивые виды и увлекательный рассказ экскурсовода Александра Шмакова не оставили равнодушным никого из гостей.

Затем экскурсанты прогулялись по центральной части города, познакомились с историей Воскресенска и самостоятельно посетили храм Иоанна Златоуста.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.