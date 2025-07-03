Азербайджан пустил сотрудников посольства к арестованным россиянам

В Азербайджане согласовали доступ консульских работников к задержанным россиянам. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщил «Интерфакс».
«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — сказала она.
Ранее стали известны имена арестованных в Баку россиян. Местные силовики схватили нескольких туристов, айтишников, психолога и даже студента, которых обвинили в киберпреступлениях и причастности к транзиту наркотиков из Ирана.
Также в Азербайджане задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора информационного агентства Евгения Белоусова. Они проходят по делу о мошенничестве.
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