Азербайджан пустил сотрудников посольства к арестованным россиянам

Захарова: сотрудников консульства пустят к задержанным в Баку россиянам

В Азербайджане согласовали доступ консульских работников к задержанным россиянам. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщил «Интерфакс» .

«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — сказала она.

Ранее стали известны имена арестованных в Баку россиян. Местные силовики схватили нескольких туристов, айтишников, психолога и даже студента, которых обвинили в киберпреступлениях и причастности к транзиту наркотиков из Ирана.

Также в Азербайджане задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора информационного агентства Евгения Белоусова. Они проходят по делу о мошенничестве.