Спортсмен из Дмитрова победил на международном турнире по дзюдо

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Дмитрий Котельников отлично выступил на соревнованиях по дзюдо в Челябинске. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов.

Участниками этапа профессиональной серии Russian Judo Tour стали свыше 300 дзюдоистов из 16 стран мира. Дмитрий Котельников занял первое место в своей весовой категории.

«Развитие спорта в Дмитрове является одним из приоритетных направлений работы администрации. Спортивная инфраструктура постоянно совершенствуется, мы создаем условия для того, чтобы юные спортсмены могли реализовать свой потенциал и достигать отличных результатов на соревнованиях самого высокого уровня», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Отметим, что всего за два дня спортсмены из России завоевали 13 золотых, 14 серебряных и 21 бронзовую медаль.