Сотрудники ГАИ в Мытищах провели беседу с детьми о безопасности на дорогах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Сотрудники ГАИ и инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические встречи по безопасности в садовых товариществах Мытищ. Участникам подарили памятки и световозвращающие элементы.

Летом по статистике растет число происшествий с детьми на дорогах.

Полицейские напомнили ребятам о правилах безопасности во дворе дома и на проезжей части. А родителям — о контроле за детьми в летние каникулы. Уделили внимание на встрече и правилам езды на велосипедах, мототехнике и квадроциклах.

В конце беседы собравшиеся получили тематические памятки и световозвращающие элементы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте