Госавтоинспекторы в Луковицах напомнили молодежи правила безопасного вождения

Сотрудники Госавтоинспекции Луховиц провели встречу с учащимися местного колледжа, напомнив им о важности соблюдения правил безопасности при использовании мобильных средств передвижения. Мероприятие стало частью профилактической работы по снижению дорожно-транспортного травматизма и формированию ответственного отношения к безопасности среди молодежи.

Инспекторы подчеркнули, что питбайк является спортивным инвентарем, предназначенным исключительно для специализированных трасс. Выезд на общие дороги на таком транспорте может быть опасен. Также было отмечено, что защитная экипировка — это не дань моде, а обязательное условие безопасности, способное предотвратить серьезные травмы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции разъяснили правила получения водительского удостоверения на право управления мотоциклом и мопедом, а также дали рекомендации по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности. Особое внимание было уделено ношению пешеходами световозвращающих элементов, которые повышают видимость на дороге в темное время суток.

Такие мероприятия способствуют повышению уровня безопасности на дорогах и формированию у молодежи культуры ответственного поведения в дорожной среде.