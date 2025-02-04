Главу Воскресенска наградили за организацию соревнований по безопасности

За качественную подготовку и проведение всероссийских соревнований отметили представителей администрации Воскресенска. Награды получили глава городского округа Алексей Малкин и его заместитель Самвел Гарибян.

Почетную грамоту министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий вручили секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Алексею Малкину. Его отметили за проведение конкурса «Школа безопасности».

«Будем продолжать участие в этом конкурсе, как и работу в области безопасности на всей территории Воскресенска в целом», — отметил Алексей Малкин.

Кроме того, Самвелу Гарибяну вручили благодарственное письмо Московской областной думы за добросовестный труд. По словам главы муниципалитета, замглавы за короткий срок сумел достичь значительных показателей и вывести сферу земельно-имущественных отношений в округе на высокий уровень.