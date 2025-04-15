Глава Воскресенска вручил награды за патриотическое воспитание молодежи

Итоги работы по развитию патриотического воспитания подвели на оперативном совещании в администрации муниципалитета. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин наградил отличившихся сотрудников сферы образования и общественников.

Глава Воскресенска вручил благодарности за активное участие в проведении муниципального этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и весомый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В числе награжденных — начальник отдела дополнительного образования управления образования Алевтина Колосова, председатель местного отделения «Движения первых» Анна Богданова, директор Воскресенской кадетской школы Алексей Корныгин, руководитель отделения «Союза десантников» Валерий Скрябин, председатель правления «Боевого братства» Наталья Ахметова, руководитель военно-патриотического клуба «Шторм» Василий Мусатов и глава Центра патриотического направления «Аквариум» Андрей Буряк.

Алексей Малкин подчеркнул, что патриотическое воспитание всегда было и остается одним из приоритетных направлений в работе с детьми и молодежью. «Результаты проводимой работы видны и это очень важно. Благодарю за работу и неравнодушное отношение к вопросам воспитания подрастающего поколения!» — сказал глава Воскресенска.