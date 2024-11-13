Глава Серпухова проверил ремонт культурно-досугового центра «Протон»

Капитальный ремонт учреждения приближается к завершению. Строительная готовность объекта в настоящее время составляет около 97%.

Ход реконструкции здания проконтролировал глава городского округа Сергей Никитенко. Он отметил, что подрядчик сейчас исправляет дефекты системы отопления, которую неправильно установили предыдущие строители.

В здании, площадь которого составляет 6500 квадратных метров, предстоит провести пуско-наладочные работы для систем подпора воздуха и дымоудаления, винт-установок и приточно-вытяжных систем.

В культурно-досуговом центре также активно ведется отделка внутренних помещений. Специалисты завозят и устанавливают новое оборудование и мебель. Также завершилось благоустройство заднего двора. Установленный на нем фонтан запустят при соответствующей погоде.

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