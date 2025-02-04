Глава Серпухова провел встречу с чемпионами по муай-тай

Благодарственные письма и памятные подарки вручили воспитанникам секции муай-тай в Серпухове. С ребятами встретились народные избранники и глава муниципалитета.

В гости к спортсменам приехали председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга и глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко. Они передали ребятам и тренерам подарки от местного отделения партии «Единая Россия».

Спортсмены занимаются под руководством президента Федерации тайского бокса Серпухова и куратора партийного проекта «Старший брат» Дильшода Мирзаева. Они уже являются обладателями золотых и бронзовых медалей первенства мира и Европы.

Занятия по тайскому боксу посещают в Серпухове около 100 человек. Ребята не только тренируются, но и проводят мастер-классы и открытые занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и старшего поколения.

Кроме того, в этом году в Протвине открыли группу для детей участников СВО. Боевым искусствам их обучают бесплатно.

В планах у администрации муниципалитета открыть еще одно помещение для тренировок в Серпухове. А в феврале ребята поедут на чемпионат России и первенство России по муай-тай в Екатеринбург.