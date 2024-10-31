Глава Щелкова проверил ремонт котельной № 8 во Фрянове

В Щелкове продолжается модернизация объектов, связанных с подачей отопления. Глава муниципалитета накануне проверил ход работ в котельной № 8 во Фрянове.

Циркуляционный насос заменили в котельной во Фрянове. Также провели обслуживание насосной группы.

Кроме того, здесь обновят магистральные сети до микрорайона № 2. Работы должны закончить до 25 ноября.

«Как и говорил на выездной администрации, — мы принимаем все меры для минимизации рисков в отопительный сезон этого года. А в следующем году начнем строить новую котельную», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Андрей Булгаков проверил строительство котельной на площади Ленина. Сейчас специалисты приступили к техническим работам.

Глава округа пообщался с жителями квартир в домах на улице Текстильщиков. Они отметили, что с отоплением пока все в порядке.

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