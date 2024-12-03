Глава Подольска поздравил с победой чемпиона России по кикбоксингу

Победителя всероссийских соревнований по кикбоксингу в дисциплине лоу-кик поздравили с наградой в Подольске. Новых успехов ему пожелал глава муниципалитета.

Борис Шикунов стал обладателем золота на чемпионате России в весовой категории до 63,5 килограмма. Слова поздравления ему озвучил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Поздравляю нашего земляка, завоевавшего титул чемпиона России по кикбоксингу. Уверен, что Борис покажет высокие результаты в дальнейших соревнованиях. Желаю крепкого здоровья и успехов на ринге!» — отметил Григорий Артамонов.

26-летний Борис является мастером спорта международного класса. В гала-финале он боролся с представителем команды Чеченской Республики. Житель Подольска победил в этом поединке.

За титул победителя сражались также боксеры из Краснодарского края, Перми, Кемерова и других регионов России.

Отметим, что Борис Шикунов занимается кикбоксингом уже восемь лет. Сейчас мужчина тренируется в спортивном клубе «Цезарь». Скоро спортсмен вновь выступит на чемпионате мира. Он состоится уже в следующем году.

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