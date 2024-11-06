Глава Подольска вручил сертификат на 1, 5 млн рублей спортшколе «Витязь»

Воспитанники спортивной школы в сезоне 2024 года победили в клубном зачете Юношеской футбольной лиги «Центр» и стали призерами всероссийских соревнований. С высокими достижениями руководство, тренеров и футболистов поздравили глава городского округа Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов Алексей Никулин.

Всероссийский турнир среди победителей межрегиональных юношеских футбольных лиг проходил в Сочи. Команда футболистов 2008 года рождения завоевала серебряные награды, а 2007-го — бронзовые. Григорий Артамонов вручил кубок и медаль лучшему игроку Юношеской футбольной лиги Матиасу Никиема. Он признан лучшим полузащитником сезона.

Директор спортивной школы Валерий Волков получил от руководителя муниципалитета сертификат на полтора миллиона рублей. Григорий Артамонов выразил уверенность, что приобретенные на эти деньги экипировка и оборудование помогут юным футболистам добиться новых успехов.

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