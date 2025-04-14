Глава Одинцова провел совещание по обслуживанию лифтового оборудования

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел совещание по эффективности обслуживания лифтового оборудования. Участие в работе приняли депутаты окружного совета, представители Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Подмосковья, Управления технического надзора капитального ремонта и Фонда капитального ремонта, управляющие компании и лифтовые организации.

В муниципалитете 991 многоквартирный дом оборудован лифтами, общее количество подъемников — более пяти тысяч. Обслуживают лифтовое хозяйство в Одинцовском округе 29 организаций. Сегодня между ними и управляющими компаниями идет заключение договоров новой формы. Глава муниципалитета поручил завершить этот процесс до 30 июня.

«Ключевой параметр новых типовых договоров — фиксация минимального размера оплаты за обслуживание лифтов. Недофинансирование сказывается на количестве сотрудников, скорости реагирования на нештатные ситуации и, соответственно, общем качестве услуг», — отметил Андрей Иванов.

Еще одно важное новшество — отбор организаций, обслуживающих лифты, теперь проводится на конкурсной, а не аукционной основе. Этот подход позволит победить тем, кто предложит не самые дешевые, а наиболее качественные услуги. При этом минимальная цена за обслуживание одного лифта не сможет быть менее 8 тысяч рублей в месяц. В рекомендациях к новым типовым договорам указано, что на одного механика должно приходиться от 40 до 60 лифтов. Это реальное количество, которое он сможет обслуживать без ущерба для качества работ.

Также на совещании обсудили ряд конкретных вопросов, связанных с работой наиболее крупных лифтовых организаций. Среди них — особенности эксплуатации лифтов в новостройках и обеспечение лифтового оборудования устройствами защиты и бесперебойного питания.