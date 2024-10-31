Глава Лобни Анна Кротова провела прием жителей по темам ЖКХ и благоустройства

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела личный прием жителей, на котором обсуждались актуальные вопросы, касающиеся земельно-имущественных отношений, жилищно-коммунальных услуг и благоустройства территорий. Встреча прошла в теплой и конструктивной обстановке, где каждый обратившийся получил необходимую поддержку.

Одной из заявительниц стала Надежда Николаевна из дома №9 по улице Циолковского. Она обратилась с жалобой на состояние кровли многоквартирного дома. Анна Кротова предложила организовать дополнительную встречу для осмотра крыши, чтобы более детально изучить проблему и найти оптимальное решение.

Ольга Вячеславовна, жительница дома 43 по улице Ленина, подняла вопрос о состоянии входной двери третьего подъезда. В данный момент в доме проводятся работы по локальному ремонту межпанельных швов и обновлению крыльца. Директор управляющей компании оперативно выехал на место вместе с заявительницей для осмотра и устранения проблемы с дверью.

Все обратившиеся получили разъяснения и рекомендации по своим вопросам. Глава округа подчеркнула важность таких встреч для поддержания диалога с жителями и решения насущных проблем.

Напомним, что записаться на прием к Анне Кротовой или ее заместителям можно в Общественной приемной по телефону: 8 925 114 90 34.

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