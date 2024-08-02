Глава Лобни Анна Кротова назначила временные управляющие компании

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Постановлением администрации городского округа Лобня определены временные управляющие организации для многоквартирных домов в связи с прекращением деятельности «ВСК-Комфорт». Об этом сообщила глава муниципалитета Анна Кротова.

Анна Владимировна сообщила, что в случае, если компания отказывается от управления домами, администрация назначает временное управление. Также каждый дом вправе выбрать управляющую компанию путем проведения общего собрания собственников.

Администрация Лобни продолжает следить за ситуацией и готова оперативно реагировать на все возникающие вопросы и проблемы, чтобы обеспечить комфортное проживание горожан.

Напомним, что информация о временных управляющих компаниях будет размещена на стендах и в домовых чатах. Также со списком адресов и управляющих компаний можно ознакомиться на сайте администрации.

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