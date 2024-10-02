Гастроли «Русского балета» в Китае начались с аншлагов

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» гастролирует по Китаю. Спектакли в разных городах страны проходят при полном аншлаге.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что выступления театра «Русский балет» идут в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане, Гуаньчжоу и других городах Китая. Спектакли «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» проходят при полных залах. Зрители овациями поддерживают технически сложные хореографические партии, каскады фуэте и слаженность кордебалета.

Когда труппа вернется с гастролей, «Русский балет» представит уникальную авторскую постановку народного артиста СССР Вячеслава Гордеева «Девушка и Дракон». Это балет, созданный в коллаборации с российским композитором китайского происхождения Чжень Гуанем Цзо. Обновленную редакцию спектакля представят 30 октября на сцене Губернского театра.

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