Футболисты из Одинцова выиграли стартовую игру регионального первенства

Первенство по футболу среди юношей стартовало в Московской области. Первой игрой турнира стала встреча 15 апреля команд спортивных школ «Одинцово» и команды из Мытищ.
На поле вышли футболисты 2011 года рождения. Руководитель спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев напомнил, что ребята выступают в Высшей группе — самой сильной по составу команд.
«Стартовый матч первенства мы играли у себя дома — на Центральном стадионе в Одинцово. Встреча получилась непростой, но наши спортсмены одержали победу. Единственный мяч на 60-й минуте забил Тимофей Куликов. Считаем этот результат хорошим заделом на весь предстоящий сезон», — отметил Владимир Леонтьев.
Команда игроков 2009 года рождения свою встречу завершила нулевой ничьей. В Высшей группе Первенства Московской области выступают 12 спортивных клубов. Возрастные категории участников — от 2008 до 2012 годов рождения.
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