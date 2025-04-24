Форум для председателей советов МКД пройдет в Подмосковье 29 апреля

Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Региональный форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» состоится в доме правительства МО 29 апреля. Мероприятие объединит более 300 жилищных активистов и специалистов отраслевых ведомств. Об этом передают в МинЖКХ Подмосковья.

Форум нацелен повысить уровень грамотности жителей Подмосковья в области жилищно-коммунального и городского хозяйства, сформировать сообщество активных собственников, создать условия для обмена опытом и обсуждения трендов развития среди председателей советов МКД.

На площадке форума выступят:

Ключевыми темами мероприятия станут:

Также для участников представят выставку отраслевых ведомств правительства Подмосковья. На ней презентуют передовые подходы региона.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.

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