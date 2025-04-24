Форум для председателей советов МКД пройдет в Подмосковье 29 апреля
Региональный форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» состоится в доме правительства МО 29 апреля. Мероприятие объединит более 300 жилищных активистов и специалистов отраслевых ведомств. Об этом передают в МинЖКХ Подмосковья.
Форум нацелен повысить уровень грамотности жителей Подмосковья в области жилищно-коммунального и городского хозяйства, сформировать сообщество активных собственников, создать условия для обмена опытом и обсуждения трендов развития среди председателей советов МКД.
На площадке форума выступят:
- Владислав Мурашов, заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору;
- Кирилл Григорьев, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
- Олеся Тыщенко, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области;
- представители АО «Оператор информационных систем», АО «Мособлгаз» и ООО «МосОблЕИРЦ».
Ключевыми темами мероприятия станут:
- проведение общих собраний собственников с помощью системы «ГИС ЖКХ»;
- капитальный ремонт МКД (сроки, план работ, новые подходы);
- реализация региональной программы «Мой подъезд»;
- новые цифровые практики и платформы.
Также для участников представят выставку отраслевых ведомств правительства Подмосковья. На ней презентуют передовые подходы региона.
Подробнее ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.