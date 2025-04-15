Фонтан в поселке Часцы в Одинцовском округе отремонтируют ко Дню Победы

Фонтан на Центральной площади поселка Часцы Одинцовского округа приведут в порядок к 9 Мая. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов на личном приеме жителей.

Просьбу отремонтировать фонтан озвучила жительница поселка Наталья Седых. Депутат Одинцовского городского округа Владимир Виницкий рассказал, что уже выделены средства на ремонт двух насосов.

«Сейчас выбирают подрядчика. Неполадки полностью исправят. Площадь перед культурно-спортивным центром в Часцах — любимое место отдыха для жителей поселка и прилегающих деревень. К 80-летию Победы здесь пройдут митинг и концерт», — сказал Владимир Виницкий.

Отметим, что встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в культурно-спортивном центре поселка. На личном приеме у главы округа побывали более 50 человек. О дате следующего приема жителей сообщат на сайте администрации Одинцовского округа.