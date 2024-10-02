Фонд капремонта обновил более 20 тысяч домов Подмосковья за 11 лет

Сегодня Фонд капитального ремонта Московской области отметил 11-летие со дня основания. За это время в регионе отремонтировали более 20,5 тысячи многоквартирных домов.

«Одиннадцать лет работы — это результат слаженных усилий, направленных на улучшение качества жизни жителей Подмосковья. Более 20 тысяч домов обновлено, и это только начало — мы продолжаем наращивать темпы по улучшению жилищных условий для миллионов жителей московского региона и новых территорий нашей страны», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За время работы фонда в Подмосковье заменили 13,4 тысячи лифтов, отремонтировали 10,1 тысячи крыш, 4,3 тысячи фасадов и модернизировали системы газоснабжения в трех тысячах многоквартирных домов.

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