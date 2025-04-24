Финал конкурса «Пасхальная радость» прошел в Ленинском округе

В кинотеатре «Искра» в городе Видное состоялся 25-й финал открытого городского конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость». В мероприятии приняли участие дети, школьники и взрослые из Ленинского городского округа.

По словам директора центра детского творчества «Импульс» Анны Соловьевой, в этом году конкурс объединил 810 участников, которые представили 630 творческих работ. Среди них были как индивидуальные, так и коллективные проекты. В итоге жюри выбрало 236 победителей.

В фойе кинотеатра была организована выставка конкурсных работ. Посетители могли увидеть разнообразные произведения искусства: живопись, роспись по дереву, лепнину и даже вязаные изделия. Каждая работа поражала своей оригинальностью и мастерством.