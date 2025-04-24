Финал конкурса «Пасхальная радость» прошел в Ленинском округе
В кинотеатре «Искра» в городе Видное состоялся 25-й финал открытого городского конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость». В мероприятии приняли участие дети, школьники и взрослые из Ленинского городского округа.
По словам директора центра детского творчества «Импульс» Анны Соловьевой, в этом году конкурс объединил 810 участников, которые представили 630 творческих работ. Среди них были как индивидуальные, так и коллективные проекты. В итоге жюри выбрало 236 победителей.
В фойе кинотеатра была организована выставка конкурсных работ. Посетители могли увидеть разнообразные произведения искусства: живопись, роспись по дереву, лепнину и даже вязаные изделия. Каждая работа поражала своей оригинальностью и мастерством.
«Всегда выбирать победителей сложно, потому что конкурс творческий. Все стараются, все вкладывают душу. Но у нас очень грамотное и компетентное жюри из представителей Видновского благочиния. Они очень строго отсматривали работы, чтобы они соответствовали православным канонам», — добавила Анна Соловьева.
Одной из обладательниц гран-при стала 10-летняя Вера Беломытцева. Девочка создала из теста композицию, изображающую сцену из притчи о том, как Иисус умывает ноги своему ученику. «Я хотела показать, что Иисус не считал себя царем. Он просто делал добро для людей. На создание работы у меня ушло два с половиной месяца», — поделилась Вера.
На церемонии награждения отметили всех участников, победителей и их педагогов. Мероприятие украсили выступления творческих коллективов, которые подарили зрителям яркие концертные номера.