Фестиваль «Звездочки Победы» пройдет в Пушкино 30 апреля

30 апреля на сцене Красноармейского городского Дворца культуры в городском округе Пушкинский состоится ежегодный открытый фестиваль-конкурс «Звездочки Победы», посвященный празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются учащиеся в возрасте от шести до 12 лет и коллективы учреждений культуры, дополнительного образования, дошкольного и начального образования, а также школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья.