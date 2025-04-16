Фестиваль «Звездочки Победы» пройдет в Пушкино 30 апреля

Фото: Медиасток.рф

30 апреля на сцене Красноармейского городского Дворца культуры в городском округе Пушкинский состоится ежегодный открытый фестиваль-конкурс «Звездочки Победы», посвященный празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются учащиеся в возрасте от шести до 12 лет и коллективы учреждений культуры, дополнительного образования, дошкольного и начального образования, а также школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фестиваль проводится в номинациях: вокальное искусство «Весна на клавишах Победы», хореография «Ритмы победного дня», театральное искусство «Мы — правнуки Победы!» и исполнительское искусство «Мелодии, рожденные в боях…».

Для участия необходимо до 21 апреля направить заявку на электронный адрес Красноармейского ГДК: gdkmetod70@mail.ru с пометкой «Открытый городской фестиваль-конкурс „Звездочки Победы!“». Участие в фестивале бесплатное.

Фестиваль «Звездочки Победы» предоставляет юным талантам возможность продемонстрировать свои способности и внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Победе.

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