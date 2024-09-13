Сегодня 10:54 Фестиваль волейбола пройдет в Одинцове 14 сентября Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Ежегодный фестиваль волейбола пройдет на Центральном стадионе в Одинцове 14 сентября. В нем поучаствуют ученики школ округа.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, участие в фестивале примут 28 команд юношей и девушек 2010–2011 годов рождения из образовательных учреждений Одинцова и Краснознаменска. Соревнования пройдут на Центральном стадионе, где создадут семь мобильных волейбольных площадок.
В ходе фестиваля также пройдет презентация команды Суперлиги ВК «Заречье-Одинцово».
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