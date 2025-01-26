Фестиваль по подледной ловле прошел в Подольске

В Подольске на первом фестивале по подледной ловле рыбы «Мормышка 2025» поймали почти три килограмма плотвы и окуня. Мероприятие провели на специально огороженном участке реки Рожай.
Зимний фестиваль «Мормышка 2025» организовал Климовский рыболовный клуб. В соревновании приняли участие 10 рыбаков разных возрастов — от школьников до пенсионеров. Общий улов составил более 2,8 килограммов — девять плотвиц и свыше 50 окуней.
Александр Волков победил с уловом 740 граммов, Андрей Письменнов стал вторым с результатом 455 граммов, а Сергей Орлов — третьим с уловом 410 граммов.
Победители и призеры получили кубки и медали от спортивного комитета администрации в Подольске. Всем участникам вручили фирменную прикормку и мотыльницы, а болельщикам — брелоки Климовского рыболовного клуба.
Предыдущие семь лет клуб проводил только летние фестивали, а теперь зимние планируют сделать ежегодными.
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