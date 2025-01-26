Фестиваль по подледной ловле прошел в Подольске

В Подольске на первом фестивале по подледной ловле рыбы «Мормышка 2025» поймали почти три килограмма плотвы и окуня. Мероприятие провели на специально огороженном участке реки Рожай.

Зимний фестиваль «Мормышка 2025» организовал Климовский рыболовный клуб. В соревновании приняли участие 10 рыбаков разных возрастов — от школьников до пенсионеров. Общий улов составил более 2,8 килограммов — девять плотвиц и свыше 50 окуней.

Александр Волков победил с уловом 740 граммов, Андрей Письменнов стал вторым с результатом 455 граммов, а Сергей Орлов — третьим с уловом 410 граммов.