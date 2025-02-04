Фестиваль плавания «Спортивный дельфин» прошел в Воскресенске

Традиционный турнир с каждым годом становится все масштабнее и разнообразнее. Растет и число участников соревнований.

В этом году во дворце водного спорта «Дельфин» собралось 315 юных пловцов из 10 округов Подмосковья. Одним из новшеств стало введение командной дисциплины — эстафет.

Болельщики эмоционально и ярко поддерживали участников фестиваля. География поклонников этого вида спорта оказалась более чем широкой. Александра Давыдова приехала из Санкт-Петербурга, чтобы поддержать детей своей подруги.

«Я в восторге, классно! Много деток, все такие талантливые. Аж мурашки по коже от того, как они стараются, стремятся. Маленькие чемпионы!» — поделилась Александра.