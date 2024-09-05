Фестиваль любительского кино в Воскресенске продлится до 16 ноября

В городском округе Лобня стартовал прием заявок на Белоозерский кинофестиваль-конкурс любительского кино, посвященный Году семьи. Он продлится с 1 сентября по 16 ноября.

Темой Белоозерского фестиваля любительского кино в этом году стала «Семья и Родина — Сердце и Душа». С 1 сентября в Доме культуры «Гармония» принимают заявки и видеоработы на конкурс. Участниками фестиваля могут стать отдельные авторы, коллективы, творческие объединения и группы.

Заявки и видеоработы принимают до 10 ноября. Их можно отправить по электронной почте belkinofest@mail.ru или принести в Дом культуры «Гармония» по адресу: город Белоозерский, улица Молодежная, дом 34. Победителей разделят по возрастным категориям.

Отметим, это уже десятый фестиваль, который организуют в Воскресенске. Здесь начинающие авторы и студии могут представить свои работы, получить на них рецензию, проявиться и найти своего зрителя, а также пообщаться с единомышленниками.

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