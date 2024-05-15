Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Видном 2 июня | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:35 Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Видном 2 июня Пресс-служба Ленинского городского округа

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Второй сезон областного фестиваля «Город танцует в парках» пройдет в Видном 2 июня. Танцевальные коллективы Ленинского округа выступят в парке «Апаринки».

Художественным руководителем и председателем жюри фестиваля является заслуженный артист России Егор Дружинин. Вместе с ним оценивать участников будут популярные танцоры и хореографы Александр Могилев, Вова Гудым и Виталий Уливанов. Хедлайнерами концертной программы станут участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы», а ведущими — актеры Михаил Башкатов и Анжелика Каширина.

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«Это яркий, масштабный проект, который традиционно вызывает живой интерес жителей. Лучшие коллективы нашего округа поборются за выход в финал фестиваля, а после этого зрителей порадуют выступления профессиональных танцоров и мастер-класс под руководством лучших хореографов страны», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он добавил, что фестиваль проводится второй год подряд в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» при поддержке правительства региона. Фестиваль продлится с мая по сентябрь. На сценах 30 подмосковных парков выступят команды из 55 округов.

Напомним, в 2023 году в фестивале «Город танцует в парках» приняли участие восемь коллективов Ленинского округа. Победу одержали девушки из театра современного танца «Шаги».

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