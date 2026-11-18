В Чехове открыли 14-ю секцию проекта «Самбо в школу». К внеурочным занятиям на базе Манушкинского отделения лицея № 4 присоединились еще 80 школьников.

Торжественное открытие приурочили ко Всероссийскому дню самбо. Направление развивают в рамках президентской инициативы «Самбо в школу» и федерального проекта «Za самбо» партии «Единая Россия». Цель — привить детям навыки самообороны, укрепить здоровье и воспитать характер.

На церемонии открытия профессиональные тренеры провели показательные выступления и продемонстрировали приемы борьбы, а юные спортсмены произнесли клятву самбиста.

В округе занятия борьбой в рамках уроков физкультуры проводятся уже пятый год. Самбо охвачено более 2,5 тысячи детей, которые регулярно занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях.

«Благодаря таким проектам Чехов и дальше будет растить сильное, здоровое и уверенное в себе подрастающее поколение», — отметил глава округа Михаил Собакин.