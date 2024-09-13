Фармпредприятие построят в Воскресенске в 2025 году

В селе Федино в городском округе Воскресенск продолжается строительство нового завода, который станет крупнейшим частным проектом Китая в Подмосковье. Это предприятие будет специализироваться на производстве фармацевтической субстанции — гепарина натрия, ключевого компонента для лекарств, используемых в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Подрядная организация, ответственная за реализацию проекта, занимается укладкой газоблоков и монтажом металлических колонн, которые станут основой для будущих заводских корпусов. На территории планируется построить три здания, каждое из которых будет выполнять важную роль в производственном процессе.

Строительство завода представляет собой масштабный проект со значительными инвестициями, общий объем которых оценивается в 1 миллиард рублей. Это подчеркивает серьезность намерений китайских инвесторов. Проект не только расширит производство гепарина натрия в России, но и создаст около 300 новых рабочих мест. Завершение строительства планируется уже в первом квартале следующего года.

Гепарин натрия является основным компонентом многих препаратов и широко применяется для профилактики и лечения тромбозов, эмболий, а также в кардиохирургии.

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