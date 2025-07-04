Колумбия выдала России международного наркоторговца

Колумбия экстрадировала международного наркоторговца Владимира Полянского по запросу российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, фигуранта привлекут к уголовной ответственности по статьям о руководстве структурным подразделением преступного сообщества и покушении на сбыт наркотиков.

Следствие установило, что Полянский руководил группировкой, созданной в 2008 году для поставок из-за рубежа запрещенных веществ. Наркотики продавали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для конспирации участники использовали мобильное приложение с самоудаляющимися сообщениями.

Наркотические вещества перевозили в тайниках в грузовых машинах. В 2021 году силовики раскрыли деятельность банды. У подозреваемых изъяли более 130 килограммов веществ.

Полянского объявили в международный розыск, когда он находился за границей. Позже в Колумбию направили запрос о выдаче фигуранта. После этого его доставили в Москву.

Ранее гражданина Молдавии и Румынии Михаила Николаева осудили в России на 19 лет за сбыт наркотиков. Он скрывался от правосудия в Германии.