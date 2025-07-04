Несколько западных государств обратились к властям Украины с требованием захоронить воевавших на стороне ВСУ наемников на территории страны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины», — заявили агентству.

Руководство каких именно европейских стран выступило с этим требованием, неизвестно.

В Киеве уже кремировали британского наемника Бенжамина Лео Бергесса. Он погиб в окрестностях села Андреевка, писал RT.

Российские бойцы ранее рассказали, что самые опасные и подготовленные наемники в рядах ВСУ приехали из Израиля. Кроме того, в Запорожье обнаружили тела солдат из Европы. В их личных вещах лежали шевроны Польши и Испании.