«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» начала готовиться к закрытию

Бизнес покойного кутюрье Вячеслава Зайцева может прекратить свое существование спустя 23 года работы. Компанию «Лаборатория моды» официально взяли на учет как ликвидируемую организацию, сообщили на портале Rusprofile .

«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» была создана в 1997 году для подготовки молодых дизайнеров. Тогда ею руководил модельер Зайцев, а учредителем выступал «Московский дом Вячеслава Зайцева».

Юридическая история завершения работы компании зафиксирована на портале Rusprofile. Регистрирующий орган принял решение о ее предстоящем исключении из ЕГРЮЛ 30 июня 2025 года.

Компания долгое время находилась в состоянии полузабвения, так как кутюрье перестал участвовать в управлении из-за болезни Паркинсона. После его смерти в 2023 году руководство перешло к его сыну Егору. Наследник модельера умер летом 2024 года. Должность руководителя Модного дома Зайцева заняла его супруга Екатерина Ромашкина.