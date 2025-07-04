«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» начала готовиться к закрытию

Бизнес покойного кутюрье Вячеслава Зайцева может прекратить свое существование спустя 23 года работы. Компанию «Лаборатория моды» официально взяли на учет как ликвидируемую организацию, сообщили на портале Rusprofile.
«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» была создана в 1997 году для подготовки молодых дизайнеров. Тогда ею руководил модельер Зайцев, а учредителем выступал «Московский дом Вячеслава Зайцева».
Юридическая история завершения работы компании зафиксирована на портале Rusprofile. Регистрирующий орган принял решение о ее предстоящем исключении из ЕГРЮЛ 30 июня 2025 года.
Компания долгое время находилась в состоянии полузабвения, так как кутюрье перестал участвовать в управлении из-за болезни Паркинсона. После его смерти в 2023 году руководство перешло к его сыну Егору. Наследник модельера умер летом 2024 года. Должность руководителя Модного дома Зайцева заняла его супруга Екатерина Ромашкина.
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