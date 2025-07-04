Подход Вашингтона к украинскому конфликту изменился, о чем сигнализирует ограничение поставок американского вооружения. Об этом сообщило китайское издание NetEase .

«Для Украины это не просто задержка поставок, а явный сигнал о перемене стратегии. Очевидно, что в глазах высокопоставленных украинских чиновников этот шаг США демонстрирует не просто равнодушие, — он равносилен удару в спину», — заявили в материале.

В публикации отметили, что в администрации США больше не видят смысла в поддержке Украины. Как заявляла заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, приостановка помощи была вызвана соображениями о том, что «интересы США превыше всего».

В списке приостановленного Киеву вооружения имеются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, ракеты Stinger и системы ПВО Patriot. Без этих поставок возможности ВСУ по контратакам будут ограничены.

Ранее в Великобритании сообщили, что Вашингтон решил прекратить все поставки американского оружия, включая и запчасти.