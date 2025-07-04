В Замбии слониха убила двух туристок в национальном парке

В Замбии слониха затоптала двух пожилых туристок во время их прогулки по Национальному парку Южная Луангва. Об этом сообщило агентство Associated Press .

«Две пожилые туристки в Замбии в четверг были убиты слоном во время пешего сафари в национальном парке», — говорится в материале.

Как рассказал агентству глава полиции Восточной провинции страны Робертсон Мвимбу, погибли 68-летняя британка и 67-летняя новозеландка.

Во время прогулки на них набросилась слониха, рядом с которой находился слоненок. Женщины погибли на месте. Экскурсоводы попытались остановить слониху, выстрелив в нее несколько раз, но безуспешно.

Ранее дрессировщица слонов Таисия Корнилова рассказала, что африканские слоны считаются более агрессивными, чем индийские. Она назвала их «слонами-акулами» с непредсказуемым поведением, на которое может повлиять недостаток воды или пищи, а также какой-то стресс.