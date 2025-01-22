Еще восемь подъездов отремонтировали в Истре

Самые масштабные работы провели в поселке Снегири на улице Мира в доме № 14. Там перекрасили потолок и стены общей площадью 130 квадратных метров. Ремонт начался в октябре прошлого года, его проводили поэтапно, чтобы не беспокоить жителей. Также с ними обсудили дизайн и цвета краски. Подобные работы выполнили и в Дедовске на улице Красный Октябрь, дом № 6, корпус № 1, подъезд № 2. Здесь устранили следы протечек на верхнем этаже и обновили цвет стен.

Частичный ремонт коммунальные службы также проводят. Так, в поселке Курсаково и Глебово перекрасили стены площадью четыре квадратных метров и 10 квадратных метров соответственно.

В Истре коммунальщики сделали ремонт сразу в четырех подъездах. После протечки обновили первый этаж в подъезде № 2 дома № 9а на улице Ленина. На первом и втором этажах в подъезде № 4 дома № 4 на улице Адасько частично отремонтировали стены площадью свыше 10 квадратных метров. А в подъезде № 1 дома № 7 на Юбилейной улице и в подъезде № 1 дома № 9 на улице Ленина запланировали ремонт четырех подоконников: их отреставрируют и покрасят.