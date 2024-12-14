Еще одна семья из ветхого дома в Можайске получила ключи от новой квартиры

Заместитель главы Можайска Мария Клинских тожественно вручила жительнице округа Татьяне ключи от новой квартиры на улице Полосухина. Туда вместе с мужем она переедет из аварийного многоквартирного дома на улице Ватутина.

Совсем скоро жительница Можайска Татьяна отпразднует новоселье. Кроме ключей от новой квартиры из рук заместителя главы округа Марии Клинских она получила подарок от администрации муниципалитета. На встрече подписали и все необходимые документы.

«Новый год мы уже будем встречать в новой квартире. Переедем втроем: я, муж и кот Амур. Конечно, мы счастливы, очень ждали, когда завершат строительство. Квартиру уже видели, все устраивает», — поделилась Татьяна.

Отметим, каждую неделю документы на заселение оформляют от семи до 10 новых жильцов дома на улице Полосухина. Всего туда переедет 61 семья из Можайска, деревни Шохово, рабочего поселка Уваровка, поселка Медико-инструментального завода