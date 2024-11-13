Еще один участок Пироговского шоссе отремонтируют в Подмосковье к концу года

Еще один участок Пироговского шоссе отремонтируют в Подмосковье до конца декабря. Реконструкция участка обеспечит выезд на Мытищинскую хорду и улучшит транспортную ситуацию.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, рабочие уложили асфальт на участке от проектируемого проезда № 4529 до строящейся дороги Виноградово — Болтино — Тарасовка. Движение по реконструируемому отрезку откроют к концу года.

«В ближайшее время движение транспорта перераспределят на новый участок. После строители приступят к обновлению дорожного покрытия на левой стороне — от примыкания к Мытищинской хорде в сторону Олимпийского проспекта», — уточнили в министерстве.

Кроме того, строители переустраивают сети, устанавливают систему управления дорожным движением и линии освещения.

Благодаря реконструкции дорожная ситуация на Пироговском шоссе улучшится, в жилые кварталы станут доступнее.