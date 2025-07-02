Библиотеки Подмосковья приняли участие в антинаркотическом месячнике

В июне в Подмосковье прошел антинаркотический месячник. В рамках него 250 библиотек региона провели мероприятия для молодежи, направленные на пропаганду ЗОЖ и профилактику употребления запрещенных веществ, сообщили в Минкульте региона.

Всего было организовано более 400 мероприятий. Их посетили порядка четырех тысяч человек.

Детям и подросткам показывали анимационные и документальные фильмы, устраивали информационные часы и лектории. Кроме того, сотрудники приглашали на встречи психологов и наркологов.

В Московской губернской универсальной библиотеке прошла единовременная антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь», а библиотечно-информационный центр Дубны провел «День позитива».

Работники Шаховской центральной библиотеки подготовили буклеты для всех жителей города. Задумка тоже получила название — «Знать, чтобы жить!»

В Ступине библиотекари организовали флешмоб. Вместе с ребятами из летнего лагеря они выстроились в фразу-призыв «Наркотикам нет!» Такая инициатива смогла привлечь внимание горожан к глобальным проблемам наркомании и пагубных привычек.