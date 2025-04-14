Еще 9 тысяч гектаров залежных земель введут в сельхозоборот в Подмосковье

Культуртехническая мелиорация — это работы по расчистке заброшенных участков: убирают деревья, траву, пни, камни и все лишнее, чтобы повысить плодородие земли и вернуть ее в сельхозиспользование. В Министерстве сельского хозяйства Подмосковья рассказали, что в этом году крупные проекты по мелиорации реализуют несколько компаний.

В Луховицах компания «Русмилк» планирует подготовить 1,6 тысячи гектаров, «Агроинтех» в Можайске — тысячу гектаров, «Шаховская Нива» — 800 гектаров, а «Ферма Журавли» в Рузском округе — около 730 гектаров. Начнут работы, как только стабилизируется погода.

«Земля — ценный ресурс для роста объема производства продукции растениеводства и животноводства. Основной задачей для нас остается ее рациональное использование и увеличение посевных площадей. В этом году в Подмосковье с применением мер господдержки к вводу в сельхозоборот запланировано около 8,7 тысячи гектаров, которые находились в залежном состоянии более пяти лет», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, на эти цели в 2025 году выделили 345 миллионов рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Сельхозпредприятия могут получить субсидии на данные работы. Средства можно потратить на очистку земли от растительности, пней, мха и камней, а также на рыхление, пескование, глинование, выравнивание и первую обработку почвы. Кроме того, деньги можно использовать на разработку проектной документации.

Подробную информацию о сроках подачи заявок, условиях и списке документов можно найти в разделе «Земля» на интерактивном сервисе «Календарь мер поддержки».