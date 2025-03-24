Еще 8 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье

В феврале в Подмосковье поставили на кадастровый учет восемь жилых домов площадью более 166,2 тысячи квадратных метров. В них обустроили свыше двух тысяч квартир.

Как напомнили в Минжилполитики Подмосковья, сейчас в регионе трудятся 187 девелоперов, которые возводят более 190 тысяч квартир.

В феврале на кадастр поставили два дома в Домодедове и по одному в Павловском Посаде, Ленинском округе, Волоколамске, Одинцове, Щелкове и Дубне. Они рассчитаны на 2143 квартиры.

Новоселам напомнили, что при переселении в новое место необходимо зарегистрироваться в ней, проверить отсутствие долгов за ЖКУ, сменить замки, оформить налоговый вычет и добавиться в домовой чат. Кроме того, важно заключить договор с управляющей компанией и пройти другие процедуры.