Еще 6 тысяч нарушений по использованию земли пресекли в Подмосковье за год

Более 190 тысяч земельных участков осмотрел мунземконтроль Подмосковья с начала года. Незаконное коммерческое использование подтвердилось на 6,2 тысячи наделах, о чем сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Земли для строительства частных домов или садоводства нередко используют в коммерческих целях, что является нарушением. Инспекторы отмечают размещение на таких участках автомоек, магазинов, общепита, гостиниц и других объектов. А если это так, то собственник должен платить налог по ставке 1,5%, а не 0,3% как в случае с ИЖС.

Данные нарушителей земельные инспекторы направляют в налоговую службу для доначисления налога. В этом году бюджеты дополнительно получат свыше 82 миллионов рублей благодаря этой работе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.