Еще 5 тысяч домов подключили к газу в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье подключили к газу по президентскому проекту пять тысяч домов. Сейчас «Мособлгаз» продолжает работы еще в 42 населенных пунктах.

Всего по программе в этом году подключат к газу 18 тысяч домов. Сейчас работы ведутся в Солнечногорске, Истре, Дмитрове, Мытищах и других округах.

Жители могут подвести газ к дому бесплатно, подав заявку на социальную газификацию. Для построения сетей внутри участка можно заключить комплексный договор с «Мособлгаз». Он включи в себя проектно-изыскательные работы, строительство, техобслуживание и поставку синего топлива.