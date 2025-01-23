Еще 3 корпуса построят в ЖК «1-й Химкинский» в Подмосковье

Еще три жилых корпуса построят на территории ЖК «1-й Химкинский» в Подмосковье. Там обустроят паркинги и кладовые.

Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, площадь одного из корпусов составит 52,5 тысячи квадратных метров. Там обустроят 700 квартир, а также паркинг на 236 машин и кладовые.

Во втором доме создадут 621 квартиру, для жителей будет доступно 216 парковочных мест.

В третьем корпусе будет 567 квартир с кладовыми. Большинство из них будут двух- и трехкомнатные, а на первых этажах разместят коммерческие помещения.

Жилой комплекс «1-й Химкинский» будет состоять из 36 жилых зданий высотой от четыре до 17 этажей. Там также будет работать поликлиника со станцией скорой помощи, четыре детских сада, две школы, пожарное депо, а также паркинг с мойкой и автосервисом. В планах также возвести торговый центр и спорткомплекс с бассейном и термальными зонами.