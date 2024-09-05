Еще 19 объектов теплоснабжения капитально отремонтируют в Лосино-Петровском

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел оперативное совещание. Он рассказал, что 19 объектов теплоснабжения попали в государственную программу по капитальному ремонту.

В долгосрочной программе городского округа реконструируют участки тепловых сетей от котельной 8/15 до теплового пункта на Строителей, капитально отремонтируют наружные сети в Лосино-Петровском, деревне Мизиново, Свердловском и в поселке «Юность», котельную № 2, котельную в квартале 8/15, участок напорной канализации вблизи СНТ «Космос -3», самотечный коллектор и сети водоотведения в Лосино-Петровском, канализационную систему в Аничкове, построят блочно-модульную котельную в Мизинове и канализационные очистные сооружения.

«С коллегами уже начали формировать план работ на 2025–2026 годы. В него войдут еще 15 участков теплоснабжения, включая капитальный ремонт котельных, тепловых сетей и строительство канализационных очистных сооружений в Лосино-Петровском», — сказал Сергей Джеглав.

В округе готовят многоквартирные дома к отопительному сезону. Работы выполнены на 90%.

Продолжается реконструкция стадиона в Свердловском поселке. Подрядчик устанавливает покрытия футбольного поля, беговых дорожек и песчаного основания спортивных площадок, монтирует бортовой камень.

Специалисты в сфере благоустройства модернизируют площадки, которые были установлены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2014 по 2017 годы, ремонтируют детские комплексы на территории Лосино-Петровского, приводят в порядок сквер в поселке Биокомбината. Еще 11 пешеходных дорожек полностью готовы. Помимо этого, по программе формирования современной комфортной городской среды, идет благоустройство набережной Суворовских прудов и велосипедного маршрута до Звездного городка.

«Кроме того, в рамках реализации проекта „Светлый город“, устраиваем системы наружного освещения в деревне Митянино и в деревне Леониха», — добавил Сергей Джеглав.

Специалисты администрации запланировали на этой неделе провести прием жителей в отделении партии «Единая Россия», навестить жительницу округа, которая была узницей в фашистском лагере в годы Великой Отечественной войны, а также организовать совещание по увековечиванию памяти выдающихся граждан и значимых событий Лосино-Петровского.

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