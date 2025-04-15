Еще 16 тысяч жителей Подмосковья присоединились к порталу «Добродел»

За неделю к порталу «Добродел» присоединились 16,7 тысячи новых пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

На «Доброделе» можно оформить электронные госуслуги, записаться к врачу или вызвать его на дом, проверить очередь в детский сад и многое другое. В разделе «Платежи» удобно оплачивать коммуналку, штрафы, налоги и госпошлины.

Через раздел «Решаем проблемы вместе» жители могут сообщать о различных недочетах, участвовать в опросах и голосовать за важные инициативы — например, за ремонт дорог, установку детских площадок или благоустройство прудов. Также можно отслеживать, как идет строительство жилых и нежилых объектов.

Напомним, «Добродел» — это единое мобильное приложение с полезными сервисами для жителей Подмосковья. Его можно скачать в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.