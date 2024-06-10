Еще 130 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг слизистой полости рта с января

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти онкоскрининг полости рта в рамках проекта «Стоматология: перезагрузка». С начала года возможностью проверить свое здоровье воспользовались еще 130 тысяч человек.

«Благодаря своевременной диагностике специалисты могут обнаружить развитие злокачественных новообразований и вовремя начать лечение. С начала этого года онкоскрининг слизистой полости рта прошли почти 130 тысяч жителей региона, в результате у 297 из них обнаружили онкологическое заболевание. Все они направлены на лечение», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Исследование проводят с помощью специальной лампы и очков. Стоматолог направляет люминесцентную лампу в слизистую полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет заподозрить проблему. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.

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