Элементы для снижения скорости отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали искусственные неровности на региональных дорогах в семи округах. Эти элементы позволяют регулировать скорость машин и влияют на безопасность движения.

Искусственные неровности восстановили в Жуковском, Дмитрове, Долгопрудном и Талдоме.

Кроме того, объекты отремонтировали в деревне Беляниново в городском округе Мытищи, деревне Дергаево в Раменском округе, а также в деревне Машково в Люберцах.

Специалисты «Мосавтодора» следят за состоянием асфальта, ограждений, светофоров, фонарей, знаков и других элементов, от которых зависит безопасность автомобилистов, пассажиров и пешеходов.