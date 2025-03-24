Элементы для снижения скорости отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья
Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали искусственные неровности на региональных дорогах в семи округах. Эти элементы позволяют регулировать скорость машин и влияют на безопасность движения.
Искусственные неровности восстановили в Жуковском, Дмитрове, Долгопрудном и Талдоме.
Кроме того, объекты отремонтировали в деревне Беляниново в городском округе Мытищи, деревне Дергаево в Раменском округе, а также в деревне Машково в Люберцах.
Специалисты «Мосавтодора» следят за состоянием асфальта, ограждений, светофоров, фонарей, знаков и других элементов, от которых зависит безопасность автомобилистов, пассажиров и пешеходов.