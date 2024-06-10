Экзамены с демонстрацией результатов будущим работодателям начались в колледже «Подмосковье»
Серия демонстрационных экзаменов стартовала в колледже «Подмосковье». Ребята проверяют свои навыки, полученные за время обучения.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, испытания проходят на девяти площадках колледжа в мастерских, оснащенных современным профессиональным оборудованием.
Наблюдают за работой студентов независимые эксперты и партнеры-работодатели. Он не только оценивают навыки ребят, но присматривают себе будущих работников.
Подобные испытание позволяют студентам показать свой профессионализм для начала успешной карьеры.
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