Экзамены с демонстрацией результатов будущим работодателям начались в колледже «Подмосковье»

Фото: Министерство образования МО

Серия демонстрационных экзаменов стартовала в колледже «Подмосковье». Ребята проверяют свои навыки, полученные за время обучения.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, испытания проходят на девяти площадках колледжа в мастерских, оснащенных современным профессиональным оборудованием.

Наблюдают за работой студентов независимые эксперты и партнеры-работодатели. Он не только оценивают навыки ребят, но присматривают себе будущих работников.

Подобные испытание позволяют студентам показать свой профессионализм для начала успешной карьеры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мага из «Мармелада». Почему без ФСБ не справиться с малолетним бандитом из семьи мигрантов

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте