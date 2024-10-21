Экскурсию по парку «Патриот» провели для многодетных семей Подмосковья в День отца

В подмосковном парке «Патриот» ко Дню отца прошла экскурсия по музейному комплексу «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» для многодетных отцов и их детей. В мероприятии приняли участие около 40 человек, включая 26 детей. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

В ведомстве уточнили, что семьи разделили на две группы. Экскурсоводы провели участников по 35 тематическим залам музея, 26 из которых — с иммерсивными эффектами, воссоздающими ключевые моменты Великой Отечественной войны.

Семья Ущеко поделилась впечатлениями, отметив четкую организацию мероприятия и профессионализм экскурсовода, который смог удержать внимание детей. В залах экспозиции гости перемещались, как по фронтам, что производило сильное впечатление.

Отцы показали детям Главный храм Вооруженных сил РФ, прошлись по территории парка «Патриот», а завершили экскурсию обедом в трапезной. В конце мероприятия гостям вручили памятные подарки.

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