Администрация президента США Байдена выделит еще один пакет военной помощи Украине. В него войдут средства ПВО, артиллерия, бронетехника и беспилотники. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его процитировало РИА «Новости» .

«Президент [США Джо Байден] сегодня одобрил очередной пакет военной помощи для Украины. Этот пакет даст им дополнительную защиту воздушного пространства, артиллерию, БПЛА и бронетехнику», — сообщил координатор Белого дома.

Кирби отметил, что это уже 72-й пакет поддержки Украины со стороны США. До окончания полномочий Байдена американские власти собираются отправить в страну еще несколько траншей военной помощи.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз после украинской атаки Таганрога ракетами из США призвал американцев задуматься, поддерживают ли они обстрелы России. Он раскритиковал Байдена за передачу Украине дальнобойного оружия.